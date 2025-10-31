Milano 15:58
43.123 -0,18%
Nasdaq 15:58
26.025 +1,13%
Dow Jones 15:58
47.625 +0,22%
Londra 15:58
9.708 -0,53%
Francoforte 15:58
23.990 -0,54%

PMI Chicago USA in ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
PMI Chicago USA in ottobre
USA, PMI Chicago in ottobre pari a 43,8 punti, in aumento rispetto al precedente 40,6 punti (la previsione era 42,3 punti).
