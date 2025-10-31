PON-IR a Catania: infrastrutture motore sviluppo del Mezzogiorno

(Teleborsa) - Unsi è svolto oggi con successo apresso l’Auditorium Concetto Marchesi del Palazzo della Cultura, l’incontro “L’evoluzione delle infrastrutture dei trasporti: aspetti ambientali e nuove occupazioni”. L’evento è stato organizzato dalcome motore di sviluppo economico, sociale e culturale per il Mezzogiorno, sottolineando come rappresentino una leva concreta per la transizione ecologica e digitale delle reti di trasporto locali, territoriali, aeroportuali e marittime.Aperto con i saluti istituzionali del Sindaco di Catania,, comandante della Guardia Costiera di Catania, i lavori del Convegno sono stati introdotti da Francesco Corso, Responsabile della Comunicazione del PON Infrastrutture e Reti per conto del MIT. Corso ha delineato gli obiettivi del Programma e l'importanza di comunicarne i risultati tangibili sul territorio.Con una dotazione finanziaria di circa 2,2 miliardi di euro,cofinanziato dall’Unione Europea e gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha infatti avviato oltre 150 progetti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, con l’obiettivo di migliorare la mobilità, la sostenibilità e l'efficienza delle reti strategiche.accorpati per settori di trasporto e di intervento, riguardano 6 diversi ambiti: quello principale è la rete ferroviaria, con oltre 1,3 miliardi di euro investiti per creare collegamenti più veloci, sicuri e rispettosi dell'ambiente, favorendo così un sistema di trasporti integrato e multimodale a livello europeo. Anche il sistema aeroportuale ha beneficiato di interventi importanti per complessivi circa 53 milioni di euro impegnati per aumentare la standardizzazione e l’interoperabilita` e ridurre l’impatto ambientale. Non sono mancati interventi significativi sui porti e sulla logistica intermodale, con investimenti per circa 370 milioni di euro per rendere i trasporti marittimi più sostenibili e competitivi. Anche le reti idriche hanno avuto un ruolo centrale, grazie a 300 milioni di euro dedicati a ridurre le perdite d'acqua e a potenziare il monitoraggio e la digitalizzazione del sistema idrico in quattro regioni su cinque, mentre 105 milioni di euro sono stati destinati al trasporto pubblico locale, con l'acquisto di autobus eco compatibili a basse emissioni, come quelli a propulsione elettrica e ibrida.“Per quanto riguarda la Regione Sicilia sono stati certificati più di mezzo miliardo di investimenti - ha spiegatodel MIT - più precisamente 561 milioni, di cui più di 355 milioni sono stati impiegati per migliorare e rafforzare la rete ferroviaria interna, 119 per il trasporto marittimo, 46 per le reti idriche, 31 per il trasporto pubblico locale, 4,7 per il trasporto intermodale e 3,8 per il sistema aeroportuale”.gli altri approfondimenti della mattinata, fra i quali le case histories realizzate nell'ambito del PON-IR. Luca Mascolo, Presidente dell'Ente Idrico Campano, e Stefano Guccione, Direttore generale dell'ATO 5 Enna, hanno illustrato gli interventi strategici per la tutela e l'efficientamento delle reti idriche, una risorsa fondamentale per il territorio. Successivamente, Rosario Battiato , della Direzione Investimenti di Rete Ferroviaria Italiana, ha spiegato quali effetti gli investimenti nel settore ferroviario hanno avuto sui territori.moderata dal giornalista e divulgatore Marco Gisotti, che ha visto un vivace dibattito sul ruolo delle infrastrutture per la mobilità sostenibile e sull'impatto sociale delle nuove opere. Al confronto hanno partecipato Carlo Colloca, sociologo del territorio dell’Università di Catania; Brigida Morsellino, Direttore generale dell’ITS Academy Fondazione Mobilità Sostenibile e Logistica di Catania, Alessandro Rinaldi, Direttore del Centro Studi Tagliacarne di Unioncamere, e lo stesso Francesco Corso del MIT.In particolarpresentando i dati del Sistema Informativo Excelsior sull’andamento del mercato del lavoro, ha fatto presente come “in tutti gli indicatori la Sicilia mostra valori più elevati rispetto alla media italiana. Questo posiziona la regione in una fase più avanzata di consapevolezza e domanda di competenze green, soprattutto nei comparti infrastrutturali e dei trasporti, fortemente interessati da investimenti pubblici. Le figure più difficili da reperire nella regione sono gli ingegneri elettrotecnici e dell'informazione, gli attrezzatori e montatori di cavi metallici per uso industriale e di trasporto, i pavimentatori e rivestitori di pavimenti. Rispetto al complesso dell'Italia, in Sicilia vi è una maggior presenza nelle entrate di operai specializzati nell'industria edilizia e manutenzione degli edifici, mentre ci sono meno specialisti ICT, meno professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e meno operai metalmeccanici specializzati”.hanno partecipato anche numerosi studenti dell’ITS Academy Fondazione Mobilità Sostenibile e Logistica di Catania che hanno avuto l’occasione di partecipare ai lavori attivamente, ponendo domande ai relatori e commentando con loro i dati presentati.Dal dibattito è emersama anche le nuove competenze professionali, i servizi digitali e il coinvolgimento delle comunità locali. L'evento ha confermato l'impegno del PON Infrastrutture e Reti nel promuovere uno sviluppo competitivo per le regioni del Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), con effetti positivi sull'intero sistema Paese., impiegata con successo per superare gli storici divari territoriali del Paese, anche qui in Sicilia, attraverso un mirato miglioramento dei collegamenti a livello nazionale e globale - ha concluso Francesco Corso, Responsabile della Comunicazione del PON-IR -. Grazie all'utilizzo efficiente dei consistenti fondi europei, abbiamo supportato con determinazione la cruciale transizione ecologica e digitale delle infrastrutture, concentrandoci in particolare sulle regioni del Sud. Questo sforzo ha avuto l’effetto di innalzare notevolmente la qualità della vita dei cittadini e di rafforzare, in modo tangibile, la coesione territoriale”.