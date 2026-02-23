Rolls-Royce cerca finanziamento per test motore in vista rientro ne corto raggio

Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) -avrebbe richiesto al governo britannico unper lo sviluppo di un, con l'obiettivo di rientrare nel mercato a corto raggio. E' quanto scrive il Financial Times, citando fonti vicine ai colloqui.Stando al quotidiano finanziario britannico, il gruppo dovrebbe investire una cifra iniziale diper finanziare, parte di un programma che dovrebbe costare complessivamente 3 miliardi di sterline in totale.A questo proposito,avrebbe discusso la questione con il, con l'obiettivo di ottenere un impegno finanziario entro la prima metà dell'anno. Fra le opzioni a disposizione vi sarebbe il, che però vedrebbe la concorrenza di altri gruppi rivali con operaizoni un UK come, altrimenti ilo il cosiddetto Launch Aid, una misura sdpesso usata per sostenere gli investimenti dell'aeronautoica britannica.