Milano 11:35
46.876 +0,87%
Nasdaq 20-feb
25.013 0,00%
Dow Jones 20-feb
49.626 +0,47%
Londra 11:35
10.689 +0,02%
Francoforte 11:35
25.129 -0,52%

Rolls-Royce cerca finanziamento per test motore in vista rientro ne corto raggio

Finanza
Rolls-Royce cerca finanziamento per test motore in vista rientro ne corto raggio
(Teleborsa) - Rolls-Royce Holdings avrebbe richiesto al governo britannico un finanziamento da 3 miliardi di sterline per lo sviluppo di un nuovo motore aeronautico, con l'obiettivo di rientrare nel mercato a corto raggio. E' quanto scrive il Financial Times, citando fonti vicine ai colloqui.

Stando al quotidiano finanziario britannico, il gruppo dovrebbe investire una cifra iniziale di 100-200 milioni di sterline per finanziare l'avvio dei test per lo sviluppo del motore UltraFan 30, parte di un programma che dovrebbe costare complessivamente 3 miliardi di sterline in totale.

A questo proposito, il CEO Tufan Erginbilgiç avrebbe discusso la questione con il Segretario alle Imprese Peter Kyle, con l'obiettivo di ottenere un impegno finanziario entro la prima metà dell'anno. Fra le opzioni a disposizione vi sarebbe il sostegno dell’Aerospace Technology Institute, che però vedrebbe la concorrenza di altri gruppi rivali con operaizoni un UK come Airbus e Safran, altrimenti il National Wealth Fund o il cosiddetto Launch Aid, una misura sdpesso usata per sostenere gli investimenti dell'aeronautoica britannica.





Condividi
```