Rolls-Royce cerca finanziamento per test motore in vista rientro ne corto raggio

(Teleborsa) - Rolls-Royce Holdings
avrebbe richiesto al governo britannico un finanziamento da 3 miliardi di sterline
per lo sviluppo di un nuovo motore aeronautico
, con l'obiettivo di rientrare nel mercato a corto raggio. E' quanto scrive il Financial Times, citando fonti vicine ai colloqui.
Stando al quotidiano finanziario britannico, il gruppo dovrebbe investire una cifra iniziale di 100-200 milioni di sterline
per finanziare l'avvio dei test per lo sviluppo del motore UltraFan 30
, parte di un programma che dovrebbe costare complessivamente 3 miliardi di sterline in totale.
A questo proposito, il CEO Tufan Erginbilgiç
avrebbe discusso la questione con il Segretario alle Imprese Peter Kyle
, con l'obiettivo di ottenere un impegno finanziario entro la prima metà dell'anno. Fra le opzioni a disposizione vi sarebbe il sostegno dell’Aerospace Technology Institute
, che però vedrebbe la concorrenza di altri gruppi rivali con operaizoni un UK come Airbus
e Safran
, altrimenti il National Wealth Fund
o il cosiddetto Launch Aid, una misura sdpesso usata per sostenere gli investimenti dell'aeronautoica britannica.