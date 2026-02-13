Redelfi valuta dismissione delle partecipate USA che non apportano EBITDA positivo

Redelfi

(Teleborsa) -, management company con focus sulla transizione energetica e quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato l'. A tal fine, anche in considerazione dell'attuale contesto di mercato, la società sta valutando la dismissione delle partecipate USA che attualmente non apportano un valore positivo all'EBITDA del Gruppo.Redelfi focalizzerà quindi in modo esclusivo le proprie risorse sulloin Italia, coerentemente con il proprio posizionamento strategico quale operatore specializzato nello sviluppo autorizzativo di infrastrutture energetiche."Il nostro focus è sviluppare progetti infrastrutturali innovativi, al fine di rispondere alle esigenze del sistema elettrico italiano, creando valore a lungo termine per i nostri azionisti - ha detto il- Concentrando le nostre risorse sul mercato italiano possiamo accelerare lo sviluppo dei progetti BESS e Data Center, consolidando le nostre competenze e rafforzando il ruolo di Redelfi come developer di riferimento".