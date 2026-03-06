Infrastrutture, Valiani (Ugl Lazio): Cisterna-Valmontone strategica per sicurezza, occupazione e crescita del territorio

(Teleborsa) - "La realizzazione dellarappresenta una svolta attesa da oltre vent’anni per il Lazio e in particolare per il territorio pontino. Non è solo una nuova infrastruttura viaria, ma un intervento che incide direttamente sulla". Lo dichiara"L’area traè uno dei principali poli produttivi del Paese, con, circa. A questo si affianca un importante sistema agricolo e agroindustriale che occupa decine di migliaia di lavoratori.Proprio per questo il. Ogni giorno, una delle strade più trafficate e pericolose della regione,Il collegamento tra Pontina e A1 attraverso la Cisterna-Valmontone rappresenta quindi un investimento concreto sulla sicurezza dei lavoratori e sull’efficienza dei collegamenti"."Accanto alle infrastrutture – conclude Valiani – è fondamentale attivare strumenti di sviluppo come la ZLS e le Zone Franche Doganali per rafforzare la competitività delle imprese e attrarre investimenti.per sostenere la crescita del basso Lazio e migliorare la qualità della vita dei cittadini".