Avio, contratto da 65 milioni di dollari per motore a propellente solido per difesa USA

Avio

(Teleborsa) - Defense Systems and Solutions (DSS), una joint venture tra Yulista Integrated Solutions (YIS) e Science and Engineering Services (SES), che opera in qualità di prime contractor per il Department of War degli Stati Uniti, ha selezionatoperiniziale di unIl contratto, dele della, pone le basi per una più ampia cooperazione tra le parti, volta a sfruttare le rispettive competenze per fornire sistemi di difesa critici al Governo degli Stati Uniti e agli Alleati della NATO, si legge in una nota della società italiana quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione.Questo accordo fa leva sulle attuali competenze di Avio presso il sito di Colleferro. viene precisato. Il passaggio alla produzione in serie, a partire dal 2029,, garantendo un sistema missilistico interamente prodotto negli Stati Uniti e, al contempo, conferendo maggiore robustezza alla catena di approvvigionamento statunitense.