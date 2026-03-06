Milano 5-mar
44.609 0,00%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 5-mar
10.414 0,00%
Francoforte 5-mar
23.816 0,00%

Avio, contratto da 65 milioni di dollari per motore a propellente solido per difesa USA

Difesa, Finanza
(Teleborsa) - Defense Systems and Solutions (DSS), una joint venture tra Yulista Integrated Solutions (YIS) e Science and Engineering Services (SES), che opera in qualità di prime contractor per il Department of War degli Stati Uniti, ha selezionato Avio per lo sviluppo, la qualifica e la produzione iniziale di un motore a propellente solido per la difesa aerea.

Il contratto, del valore di circa 65 milioni di dollari e della durata di tre anni, pone le basi per una più ampia cooperazione tra le parti, volta a sfruttare le rispettive competenze per fornire sistemi di difesa critici al Governo degli Stati Uniti e agli Alleati della NATO, si legge in una nota della società italiana quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione.

Questo accordo fa leva sulle attuali competenze di Avio presso il sito di Colleferro. viene precisato. Il passaggio alla produzione in serie, a partire dal 2029, potrà inoltre fare leva - come opzione - sul sito di Avio USA, garantendo un sistema missilistico interamente prodotto negli Stati Uniti e, al contempo, conferendo maggiore robustezza alla catena di approvvigionamento statunitense.
