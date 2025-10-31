Proxigas rinnova il suo portale: un nuovo hub digitale per il mondo del gas ed energia

(Teleborsa) - Il portale web di Proxigas
, l’Associazione Nazionale Industriali Gas, si rinnova nella forma e, soprattutto, nei contenuti. La nuova piattaforma ospita studi, approfondimenti, analisi e il racconto dettagliato delle attività istituzionali di Proxigas
, diventando un web magazine autorevole, accessibile e sempre aggiornato sul mondo del gas e dell’energia. Il gas è una materia complessa e affascinante allo stesso tempo, che richiede conoscenze e competenze approfondite per essere compresa
, spiegata e divulgata in modo efficace.
"Il gas, risorsa energetica naturale, straordinaria e versatile, deve recuperare l’attenzione che merita perché oggi, spesso silenziosamente, continua a tenere in piedi il nostro sistema energetico e, anche nel futuro, sarà parte essenziale della soluzione che stiamo cercando - ha dichiarato il Direttore Generale di Proxigas Marta Bucci
-. In questo contesto, una comunicazione corretta e autorevole assume fondamentale importanza. Con il lancio del nuovo portale di Proxigas
, vogliamo offrire un punto di riferimento affidabile per tutti coloro che cercano informazioni sul mercato del gas e dell’energia, sulla transizione energetica e sulla sicurezza nazionale ed europea".
Grazie alle sue associate Proxigas rappresenta oggi l’intera catena del valore del gas
: dalle infrastrutture nazionali di trasporto, stoccaggio e rigassificazione a quelle locali di distribuzione del gas che raggiungono il consumatore finale, dal mercato all’ingrosso a quello retail, fino allo sviluppo dei gas rinnovabili, come biometano e idrogeno, e di nuove tecnologie di decarbonizzazione, come la CCS.
"Proxigas è l’associazione industriale italiana più longeva nel settore del gas
, l’anno prossimo compirà 80 anni, e con la più ampia e diversificata base associativa – spiega il Presidente di Proxigas Pier Lorenzo Dell’Orco
-. Attraverso le nostre associate, Proxigas rappresenta il 100% delle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione e il 90% delle importazioni di gas in Italia.
Proxigas rappresenta anche associate attive sullo sviluppo dei gas rinnovabili, come biometano e idrogeno. Questo estende ulteriormente l’ambito di competenza che l’associazione può mettere a disposizione del sistema per offrire un contributo costruttivo al dibattito sui temi energetici".
Proxigas trasforma la sua presenza online al fine di valorizzare questo patrimonio di conoscenze
e per ribadire il suo ruolo di punto di riferimento nel dibattito pubblico e istituzionale sull’energia. Il nuovo portale è stato realizzato ponendo particolare attenzione alla facilità d’uso da parte degli utenti
, assicurando una navigazione fluida, intuitiva e ottimizzata per tutti i dispositivi. Completa il restyling una sezione rinnovata e ampliata, dedicata ai contenuti multimediali e agli eventi
che vedono protagonista l’associazione e le aziende che ne fanno parte.
Con il nuovo sito, Proxigas compie un passo deciso verso una comunicazione più aperta, dinamica e partecipativa
: web magazine di riferimento per il settore del gas e per il dibattito sulle nuove frontiere energetiche.