eVISO, Gross Margin compreso tra 10 e 10,8 milioni nel primo semestre 2025-26

eVISO

(Teleborsa) - Il Cda di– società di tecnologia, quotata all’EGM, che opera nel settore dell’energia, del gas e della frutta – ha esaminato irelativi al periodo 1° luglio 2025 – 31 dicembre 2025.A livello nazionale, nel semestre si è registrata unasia del(PUN), pari a -9% YoY (112 €/MWh), sia del, pari a -18% YoY (34 €/MWh). In tale contesto, l’(luce e gas) di eVISO ha registrato una contrazione del -13% YoY. A fronte di tale dinamica, isi attestano a 155,8 milioni di euro, in diminuzione dell’8% su base annua.Ilsemestrale si è attestato tra 10,0 e 10,8 milioni (-6%/+2% YoY), con un’incidenza sui ricavi compresa tra il 6,3% e il 6,9%, rispetto al 6,3% del periodo luglio–dicembre 2024.Nel semestre eVISO ha registrato. La prima riguarda lasostenuta dagli investimenti nell’infrastruttura commerciale realizzati nell’esercizio precedente. Nel periodo, i volumi complessivi di energia (luce e gas) del canale diretto hanno registrato una crescita del +28% YoY, con il contributo positivo di tutti i principalicanali commerciali: rete commerciale (+23%), agenzie (+59%), retail (+618%) e canale digitale (50X). Lo sviluppo del segmento gas nel canale reseller segue la medesima traiettoria positiva, con un incremento pari a 20X YoY.La seconda dinamica riguarda il: ad una prima fase di deliberata contrazione a breve termine del canale messa in atto nell’esercizio precedente per migliorare la qualità dei resellers, ovvero un esplicito trade-off sui volumi (-15% YoY) meno redditizi, anche in vista dei significativi cambiamenti normativi di fine 2025, è seguita, a partire da novembre 2025, una fase di ripresa vigorosa dei volumi. In particolare, nel mese di, i volumi annuali di elettricità nel canale reseller abbinati ad eVISO sono aumentati di 113 GWh (+14%) a quota record di 902 GWh, rispetto ai volumi di dicembre 2025, che risultavano a loro volta in crescita di 22 GWh (+3%), rispetto a novembre 2025.Dal lato patrimoniale, la Posizione Finanziaria Netta è positiva (cassa) per 9,5 milioni, rispetto a 9,2 milioni al 30 giugno 2025 e a 11,3 milioni al 31 dicembre 2024.Il Cda si riunirà per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale il 25 marzo 2026.