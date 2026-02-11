Milano 14:26
eVISO, Gross Margin compreso tra 10 e 10,8 milioni nel primo semestre 2025-26
(Teleborsa) - Il Cda di eVISO – società di tecnologia, quotata all’EGM, che opera nel settore dell’energia, del gas e della frutta – ha esaminato i risultati semestrali preliminari relativi al periodo 1° luglio 2025 – 31 dicembre 2025.

A livello nazionale, nel semestre si è registrata una riduzione sia del prezzo medio dell’elettricità (PUN), pari a -9% YoY (112 €/MWh), sia del prezzo medio del gas, pari a -18% YoY (34 €/MWh). In tale contesto, l’index medio dell’energia (luce e gas) di eVISO ha registrato una contrazione del -13% YoY. A fronte di tale dinamica, i ricavi si attestano a 155,8 milioni di euro, in diminuzione dell’8% su base annua.

Il Gross Margin semestrale si è attestato tra 10,0 e 10,8 milioni (-6%/+2% YoY), con un’incidenza sui ricavi compresa tra il 6,3% e il 6,9%, rispetto al 6,3% del periodo luglio–dicembre 2024.

Nel semestre eVISO ha registrato due principali dinamiche di sviluppo. La prima riguarda la crescita del canale di vendita diretta sostenuta dagli investimenti nell’infrastruttura commerciale realizzati nell’esercizio precedente. Nel periodo, i volumi complessivi di energia (luce e gas) del canale diretto hanno registrato una crescita del +28% YoY, con il contributo positivo di tutti i principali
canali commerciali: rete commerciale (+23%), agenzie (+59%), retail (+618%) e canale digitale (50X). Lo sviluppo del segmento gas nel canale reseller segue la medesima traiettoria positiva, con un incremento pari a 20X YoY.

La seconda dinamica riguarda il segmento elettricità nel canale reseller: ad una prima fase di deliberata contrazione a breve termine del canale messa in atto nell’esercizio precedente per migliorare la qualità dei resellers, ovvero un esplicito trade-off sui volumi (-15% YoY) meno redditizi, anche in vista dei significativi cambiamenti normativi di fine 2025, è seguita, a partire da novembre 2025, una fase di ripresa vigorosa dei volumi. In particolare, nel mese di febbraio 2026, i volumi annuali di elettricità nel canale reseller abbinati ad eVISO sono aumentati di 113 GWh (+14%) a quota record di 902 GWh, rispetto ai volumi di dicembre 2025, che risultavano a loro volta in crescita di 22 GWh (+3%), rispetto a novembre 2025.

Dal lato patrimoniale, la Posizione Finanziaria Netta è positiva (cassa) per 9,5 milioni, rispetto a 9,2 milioni al 30 giugno 2025 e a 11,3 milioni al 31 dicembre 2024.

Il Cda si riunirà per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale il 25 marzo 2026.
