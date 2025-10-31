Riaperta la piattaforma MASE per gli incentivi auto elettriche

(Teleborsa) -informa che, a seguito del costante e serrato confronto con ledelle ultime ore,– dopo una concitata fase di attesa – leper conto delSi potrà pertanto, e alla conseguente immatricolazione dei veicoli oggetto degli incentivi previsti dal programmaLe difficoltà operative che hanno causato l’interruzione delle operazioni previste, riconducibili alla complessità delle procedure per la compilazione dei dati previsti all’interno della Piattaforma,Tali criticità sono risultate ancor più problematiche, considerate le legittime aspettative sia dei beneficiari che dell’intera filiera automobilistica, maturate in questi ultimi mesi di attesa degli incentivi.A questo, bisogna aggiungere la circostanza che la data odierna, ultimo giorno del mese, rappresenta un momento cruciale per registrare un’efficace accelerazione dell’immatricolazione dei veicoli elettrici - fortemente auspicata dal settore - eLa gestione informatica delle misure previste dal Decreto 8 agosto 2025, n. 236, si è rivelata più complessa del previsto, e ha richiestoal fine di risolvere questioni interpretative e operative, in particolar modo legate allo schema di calcolo dell’incentivo.In questo contesto,sin dalla formulazione del Decreto, fornendo il massimo contributo per risolvere le criticità e consentire una completa e puntuale implementazione delle disposizioni emanate. UNRAEmediante la pubblicazione di avvisi e FAQ ministeriali aggiornate, e la riapertura della Piattaforma potrebbe consentire di non vanificare il risultato finora ottenuto con