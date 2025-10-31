Riaperta la piattaforma MASE per gli incentivi auto elettriche

(Teleborsa) - UNRAE
informa che, a seguito del costante e serrato confronto con le Strutture tecniche del MASE
delle ultime ore, alle ore 13:00 di oggi sono state riattivate
– dopo una concitata fase di attesa – le funzionalità della Piattaforma informatica gestita da SOGEI
per conto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).
Si potrà pertanto procedere alla validazione dei voucher generati e prenotati dai beneficiari lo scorso 22 ottobre
, e alla conseguente immatricolazione dei veicoli oggetto degli incentivi previsti dal programma PNRR M2C2 – Investimento 4.5 "Rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici".
Le difficoltà operative che hanno causato l’interruzione delle operazioni previste, riconducibili alla complessità delle procedure per la compilazione dei dati previsti all’interno della Piattaforma, non sono dipese dalle Case automobilistiche né dai Concessionari, ma da aspetti tecnico-informatici ora finalmente risolti.
Tali criticità sono risultate ancor più problematiche, considerate le legittime aspettative sia dei beneficiari che dell’intera filiera automobilistica, maturate in questi ultimi mesi di attesa degli incentivi.
A questo, bisogna aggiungere la circostanza che la data odierna, ultimo giorno del mese, rappresenta un momento cruciale per registrare un’efficace accelerazione dell’immatricolazione dei veicoli elettrici - fortemente auspicata dal settore - e dare quindi maggior respiro ad un mercato in continua sofferenza.
La gestione informatica delle misure previste dal Decreto 8 agosto 2025, n. 236, si è rivelata più complessa del previsto, e ha richiesto ripetuti interventi di allineamento tra le Strutture istituzionali e associative,
al fine di risolvere questioni interpretative e operative, in particolar modo legate allo schema di calcolo dell’incentivo.
In questo contesto, UNRAE ha svolto un ruolo di primo piano nel confronto con le Strutture tecniche del MASE
sin dalla formulazione del Decreto, fornendo il massimo contributo per risolvere le criticità e consentire una completa e puntuale implementazione delle disposizioni emanate. UNRAE ha sollecitato un intervento immediato per fornire la necessaria chiarezza ad operatori e beneficiari,
mediante la pubblicazione di avvisi e FAQ ministeriali aggiornate, e la riapertura della Piattaforma potrebbe consentire di non vanificare il risultato finora ottenuto con la generazione di ben 55.680 voucher.