Usa, PMI Chicago migliora a ottobre a 43,8 punti

(Teleborsa) - Migliora l'attività manifatturiera nell'area di Chicago
. Nel mese di ottobre 2025
, l'indice PMI Chicago si è attestato a 43,8 punti
contro i 40,6 punti del mese precedente. Il dato risulta superiore anche alle aspettative degli analisti che erano per una crescita più contenuta a 42,3 punti.
Si ricorda che un livello dell'indice al di sopra di 50 punti denota un'espansione mentre un livello al di sotto dei 50 punti indica una contrazione del settore manifatturiero statunitense.(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)