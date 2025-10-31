Milano 15:08
43.156 -0,11%
Nasdaq 15:08
25.974 +0,93%
Dow Jones 15:08
47.577 +0,12%
Londra 15:08
9.713 -0,48%
Francoforte 15:08
23.953 -0,69%

Usa, PMI Chicago migliora a ottobre a 43,8 punti

Economia, Macroeconomia
Usa, PMI Chicago migliora a ottobre a 43,8 punti
(Teleborsa) - Migliora l'attività manifatturiera nell'area di Chicago. Nel mese di ottobre 2025, l'indice PMI Chicago si è attestato a 43,8 punti contro i 40,6 punti del mese precedente. Il dato risulta superiore anche alle aspettative degli analisti che erano per una crescita più contenuta a 42,3 punti.

Si ricorda che un livello dell'indice al di sopra di 50 punti denota un'espansione mentre un livello al di sotto dei 50 punti indica una contrazione del settore manifatturiero statunitense.

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
Condividi
```