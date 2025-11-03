Milano 15:56
43.215 +0,09%
Nasdaq 15:56
26.008 +0,58%
Dow Jones 15:56
47.381 -0,38%
Londra 15:56
9.706 -0,11%
Francoforte 15:56
24.146 +0,78%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 2/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 2/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre

Appiattita la performance del Franco rosso crociato contro USD, che porta a casa un trascurabile +0,12%.

Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,8069, mentre il primo supporto è stimato a 0,8015. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,8123.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```