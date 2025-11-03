Analisi Tecnica: EUR/YEN del 2/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre
Sostanziale invarianza per il cambio Euro / Yen, che archivia la seduta con un -0,06%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'Euro contro Yen giapponese. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 178,477. Primo supporto a 177,041. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 176,393.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)