Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 31/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 31 ottobre
La giornata del 31 ottobre chiude piatta per il principale indice della Borsa di Londra, che riporta un +0,13%.
Lo status tecnico del FTSE 100 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9.775,6, mentre il primo supporto è stimato a 9.669,4. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 9.881,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)