Milano 15:58
43.181 +0,01%
Nasdaq 15:58
25.996 +0,53%
Dow Jones 15:58
47.368 -0,41%
Londra 15:58
9.708 -0,10%
Francoforte 15:58
24.138 +0,75%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 31/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 31 ottobre

La giornata del 31 ottobre chiude piatta per il principale indice della Borsa di Londra, che riporta un +0,13%.

Lo status tecnico del FTSE 100 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9.775,6, mentre il primo supporto è stimato a 9.669,4. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 9.881,9.


