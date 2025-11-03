Milano 15:59
43.188 +0,03%
Nasdaq 15:59
26.004 +0,56%
Dow Jones 15:59
47.388 -0,37%
Londra 15:59
9.708 -0,10%
Francoforte 15:59
24.136 +0,74%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 2/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre

Seduta sostanzialmente invariata per il cross USD contro "Loonie", che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,01%.

Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,4057, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,3958. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,4156.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
