Analisi Tecnica: USD/CAD del 2/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre
Seduta sostanzialmente invariata per il cross USD contro "Loonie", che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,01%.
Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,4057, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,3958. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,4156.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)