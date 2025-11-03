Milano 16:00
43.194 +0,04%
Nasdaq 16:00
26.004 +0,56%
Dow Jones 16:00
47.385 -0,37%
Londra 16:00
9.707 -0,11%
Francoforte 16:00
24.141 +0,76%

Il Nasdaq-100 prende il via a 26.114,11 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio brillante per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,99%
Seduta positiva per l'indice del listino high-tech USA, che avanza bene dello 0,99%, a quota 26.114,11 in apertura.
