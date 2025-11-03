Milano 16:01
43.188 +0,03%
Nasdaq 16:01
25.976 +0,46%
Dow Jones 16:01
47.353 -0,44%
Londra 16:01
9.707 -0,10%
Francoforte 16:01
24.128 +0,71%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (-0,07%)

Il FTSE MIB dà il via alle contrattazioni a 43.143,45 punti

Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Milano, che passa di mano con un -0,07%, a quota 43.143,45 in apertura.
