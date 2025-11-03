Milano
16:01
43.188
+0,03%
Nasdaq
16:01
25.976
+0,46%
Dow Jones
16:01
47.353
-0,44%
Londra
16:01
9.707
-0,10%
Francoforte
16:01
24.128
+0,71%
Lunedì 3 Novembre 2025, ore 16.17
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (-0,07%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (-0,07%)
Il FTSE MIB dà il via alle contrattazioni a 43.143,45 punti
In breve
,
Finanza
03 novembre 2025 - 09.02
Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Milano, che passa di mano con un -0,07%, a quota 43.143,45 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Andamento laterale per Milano (-0,08%)
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,27%)
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,01%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Milano (-0,2%)
Argomenti trattati
Borsa
(992)
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,03%
Altre notizie
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,05%)
Borsa: Profondo rosso per Milano, in forte ribasso -2,14% alle 10:30
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,01%)
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,42%
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,39%
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,44%
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto