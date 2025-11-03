Milano 16:04
Francoforte: andamento sostenuto per SAP

(Teleborsa) - Bene la compagnia software tedesca, con un rialzo dell'1,92%.

Lo scenario su base settimanale di SAP rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico della società tech suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 225,6 Euro con tetto rappresentato dall'area 230,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 222,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
