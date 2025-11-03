Francoforte: andamento sostenuto per SAP

(Teleborsa) - Bene la compagnia software tedesca
, con un rialzo dell'1,92%.
Lo scenario su base settimanale di SAP
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico della società tech
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 225,6 Euro con tetto rappresentato dall'area 230,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 222,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)