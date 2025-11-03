Milano 16:05
Francoforte: positiva la giornata per Deutsche Bank
(Teleborsa) - Avanza la prima banca tedesca come assets, che guadagna bene, con una variazione del 2,07%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Deutsche Bank rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di breve periodo della banca d'affari tedesca mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 31,81 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 31,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 32,52.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
