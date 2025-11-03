Inquilini morosi, governo accelera con "sfratti veloci e autorità ad hoc"

(Teleborsa) - Semplificare le procedure di sfratto di abitazioni, in affitto a inquilini che siano morosi da almeno due mesi consecutivi, affinché possano tornare libere. È la proposta di legge presentata da Paolo Marcheschi di Fratelli d'Italia
depositata al Senato. In 5 articoli, la norma punta a ridurre i contenziosi civili introducendo una procedura amministrativa speciale che autorizza l'intervento dell'ufficiale giudiziario (in alternativa al procedimento previsto oggi dal codice di procedura civile) e creando un'autorità ad hoc. Si chiamerà Autorità per l'esecuzione degli sfratti
e fa capo al ministero della Giustizia.
La proposta prevede, inoltre, che dopo il mancato pagamento di due mensilità consecutive
e la segnalazione del proprietario dell'immobile, l'inquilino ha 15 giorni per pagare. Se non lo fa, il proprietario attiva l'Autorità per l'esecuzione degli sfratti che, valutati i documenti, dispone il rilascio (emette il titolo esecutivo di rilascio) dell'immobile entro 7 giorni da quando ha ricevuto l'istanza. Il provvedimento, e quindi lo sfratto, va eseguito entro 30 giorni da quando è stato emesso
, prorogabili al massimo in 90 giorni. Allo sfratto l'inquilino può fare ricorso entro 7 giorni dalla notifica del provvedimento, e in determinati casi.
Previste parziali deroghe o rinvii alla procedura se l'inquilino è in "comprovata difficoltà economica temporanea". In particolare, è previsto un Fondo nazionale per l'emergenza abitativa
che dia aiuti economici temporanei a chi ha un Isee inferiore a 12 mila euro
se la morosità è dovuta a licenziamento per crisi aziendale, malattia grave, separazione legale. In caso di inquilini con figli minori o familiari anziani, non autosufficienti o disabili – si legge nel testo della proposta – l'Autorità è tenuta a informare i servizi sociali (entro 5 giorni dalla prima comunicazione del proprietario) che poi possono segnalare la necessità di un rinvio dello sfratto di 90 giorni e agevolare un'abitazione alternativa temporanea, in collaborazione con il terzo settore o il Comune. Se il proprietario dichiara il falso sulla morosità o avvia la procedura speciale per ri-ottenere un immobile "per scopi speculativi", è prevista una sanzione da 5mila a 20 mila euro e l'esclusione temporanea dall'accesso a benefici fiscali o agevolazioni pubbliche sulla casa.
"Da tempo andiamo ripetendo che occorre dare maggiori garanzie ai proprietari in fase di sfratto e noi stessi siamo autori, col nostro Coordinamento legali nazionale, di una proposta articolata in questa direzione che è all'attenzione del Governo e del Parlamento – ha commentato Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia
–. Al Senato e alla Camera vi sono diverse iniziative normative e ora sappiamo di una possibile intenzione di intervenire con decreto dello stesso Esecutivo nel prossimo Cdm, intenzione che confidiamo faccia tesoro dei suggerimenti della Confedilizia. Occorre ripeterlo: sfratti con tempi certi e rapidi vogliono dire più case in affitto
e, di conseguenza, canoni di locazione più bassi, specie se si aggiungono adeguati incentivi fiscali per i proprietari (noi, ad esempio, proponiamo di agevolare i contratti a canone concordato abbattendo l'Imu ed estendendo a tutti i Comuni la cedolare secca del 10 per cento). Dopo la necessaria stretta sulle occupazioni abusive, con la procedura accelerata di sgombero che noi chiediamo venga estesa a tutti gli immobili, è arrivato il momento di agire sugli sfratti".(Foto: Gino Crescoli / Pixabay)