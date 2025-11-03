Inquilini morosi, governo accelera con "sfratti veloci e autorità ad hoc"

(Teleborsa) - Semplificare le procedure di sfratto di abitazioni, in affitto a inquilini che siano morosi da almeno due mesi consecutivi, affinché possano tornare libere. È la proposta di legge presentata dadepositata al Senato. In 5 articoli, la norma punta a ridurre i contenziosi civili introducendo una procedura amministrativa speciale che autorizza l'intervento dell'ufficiale giudiziario (in alternativa al procedimento previsto oggi dal codice di procedura civile) e creando un'autorità ad hoc. Si chiameràe fa capo al ministero della Giustizia.La proposta prevede, inoltre, chee la segnalazione del proprietario dell'immobile, l'inquilino ha 15 giorni per pagare. Se non lo fa, il proprietario attiva l'Autorità per l'esecuzione degli sfratti che, valutati i documenti, dispone il rilascio (emette il titolo esecutivo di rilascio) dell'immobile entro 7 giorni da quando ha ricevuto l'istanza. Il provvedimento, e quindi l, prorogabili al massimo in 90 giorni. Allo sfratto l'inquilino può fare ricorso entro 7 giorni dalla notifica del provvedimento, e in determinati casi.Previste parziali deroghe o rinvii alla procedura se l'inquilino è in "comprovata difficoltà economica temporanea". In particolare, è previsto unche dia aiuti economici temporanei a chi ha unse la morosità è dovuta a licenziamento per crisi aziendale, malattia grave, separazione legale. In caso di inquilini con figli minori o familiari anziani, non autosufficienti o disabili – si legge nel testo della proposta – l'Autorità è tenuta a informare i servizi sociali (entro 5 giorni dalla prima comunicazione del proprietario) che poi possono segnalare la necessità di un rinvio dello sfratto di 90 giorni e agevolare un'abitazione alternativa temporanea, in collaborazione con il terzo settore o il Comune. Se il proprietario dichiara il falso sulla morosità o avvia la procedura speciale per ri-ottenere un immobile "per scopi speculativi", è prevista una sanzione da 5mila a 20 mila euro e l'esclusione temporanea dall'accesso a benefici fiscali o agevolazioni pubbliche sulla casa."Da tempo andiamo ripetendo che occorre dare maggiori garanzie ai proprietari in fase di sfratto e noi stessi siamo autori, col nostro Coordinamento legali nazionale, di una proposta articolata in questa direzione che è all'attenzione del Governo e del Parlamento – ha commentato–. Al Senato e alla Camera vi sono diverse iniziative normative e ora sappiamo di una possibile intenzione di intervenire con decreto dello stesso Esecutivo nel prossimo Cdm, intenzione che confidiamo faccia tesoro dei suggerimenti della Confedilizia. Occorre ripeterlo:e, di conseguenza, canoni di locazione più bassi, specie se si aggiungono adeguati incentivi fiscali per i proprietari (noi, ad esempio, proponiamo di agevolare i contratti a canone concordato abbattendo l'Imu ed estendendo a tutti i Comuni la cedolare secca del 10 per cento). Dopo la necessaria stretta sulle occupazioni abusive, con la procedura accelerata di sgombero che noi chiediamo venga estesa a tutti gli immobili, è arrivato il momento di agire sugli sfratti".