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Vola Destiny Tech100 nel premarket su accelerazione IPO di SpaceX

La domanda di IPO potrebbe essere presentata già questa settimana

Finanza
Vola Destiny Tech100 nel premarket su accelerazione IPO di SpaceX
(Teleborsa) - Destiny Tech100, dopo gli acquisti della seduta precedente, accelera nel premarket di Wall Street avanzando di oltre il 27%, dopo un’indiscrezione stampa secondo cui SpaceX, principale partecipazione azionaria del fondo, punta a depositare il prospetto IPO già questa settimana.

The Information ha riferito che l'azienda di Elon Musk, attiva nei settori aerospaziale e delle telecomunicazioni, punta a depositare il prospetto informativo per l'offerta pubblica iniziale (IPO) presso le autorità di regolamentazione entro la fine di questa settimana o la prossima, con l'obiettivo di quotarsi in borsa a giugno.

Secondo il rapporto, SpaceX potrebbe cercare di raccogliere più di 75 miliardi di dollari con l’IPO.
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