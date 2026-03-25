Vola Destiny Tech100 nel premarket su accelerazione IPO di SpaceX
La domanda di IPO potrebbe essere presentata già questa settimana
(Teleborsa) - Destiny Tech100, dopo gli acquisti della seduta precedente, accelera nel premarket di Wall Street avanzando di oltre il 27%, dopo un’indiscrezione stampa secondo cui SpaceX, principale partecipazione azionaria del fondo, punta a depositare il prospetto IPO già questa settimana.
The Information ha riferito che l'azienda di Elon Musk, attiva nei settori aerospaziale e delle telecomunicazioni, punta a depositare il prospetto informativo per l'offerta pubblica iniziale (IPO) presso le autorità di regolamentazione entro la fine di questa settimana o la prossima, con l'obiettivo di quotarsi in borsa a giugno.
Secondo il rapporto, SpaceX potrebbe cercare di raccogliere più di 75 miliardi di dollari con l’IPO.
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