Usa: prezzi alla produzione crescono più delle attese a gennaio, accelera anche il dato "core"

(Teleborsa) - Accelera più delle attese la crescita, a gennaio, deinegli. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano (BLS), i prezzi alla produzione sono aumentati su base mensile dello 0,5%, dopo il +0,4% del mese precedente (rivisto da +0,5%) e superiore al +0,3% delle stime.Su base annua i prezzi hanno registrato un incremento del 2,9%, dopo il +3% di dicembre, sopra del consensus (+2,6%).I prezzi dei beni e servizi "core", ovvero l'indice depurato dalle componenti più volatili quali il settore alimentare e quello dell'energia, sono aumentati dello 0,8% su base mensile (+0,6% il mese precedente e +0,3% atteso), mentre su anno registrano un +3,6% contro il +3,3% del mese precedente (+3% atteso).