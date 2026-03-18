Usa, prezzi alla produzione crescono più delle attese a febbraio: accelera anche il dato "core"

(Teleborsa) - Accelera più delle attese la crescita, a febbraio, dei prezzi alla produzione negli Stati Uniti. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano (BLS), i prezzi alla produzione sono aumentati su base mensile dello 0,7%, dopo il +0,5% del mese precedente (rivisto da +0,5%) e superiore al +0,3% delle stime.



Su base annua i prezzi hanno registrato un incremento del 3,4%, dopo il +2,9% di gennaio, sopra del consensus (+2,9%).



I prezzi dei beni e servizi "core", ovvero l'indice depurato dalle componenti più volatili quali il settore alimentare e quello dell'energia, sono aumentati dello 0,5% su base mensile (+0,8% il mese precedente e +0,3% atteso), mentre su anno registrano un +3,9% contro il +3,5% del mese precedente (rivisto da +3,6%) e il +3,7% atteso.



(Foto: Julien Gaud / Unsplash)

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