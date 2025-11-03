La società di Buffett spinge la liquidità su nuovi record

Berkshire Hathaway

(Teleborsa) - Il guru della finanza, spingendo ancora, mentre il finanziere 95enne si appresta a lasciare le redini delle sua holding finanziaria. E mentre si appresta a godersi il meritato riposo, lasciando la guida della sua società al suo braccio destro Greg Abel, l'oracolo di Omaha mostra di non fidarsi dell'attuale fase di mercato e continua adNel terzo trimestre,in portafoglio su un, superando il precedente record di 347,7 miliardi raggiunto nel primo trimestre di quest'anno, in aumento rispetto ai 277 miliardi di dollari del par periodo dell'anno precedente ed ai 334 miliardi di fine 2024. Un segnale di estrema prudenza per gli investitori che lo seguono, mentre si continua a parlare della possibilità di una "bolla finanziaria" del mercato tech. Anche ildell'azienda, tuttavia, è cresciuto, attestandosi aBerkshire ha chiuso il terzo trimestre con undi dollari, superando le stime degli analisti, grazie alla solida raccolta assicurativa ed ai guadagni su cambi.sono saliti a, risultando quadruplicati rispetto ai 750 milioni di dollari dell'anno precedente