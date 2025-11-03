La società di Buffett spinge la liquidità su nuovi record

(Teleborsa) - Il guru della finanza Warren Buffett continua a dare segnali di cautela Wall Street
, spingendo ancora in alto la liquidità in portafoglio
, mentre il finanziere 95enne si appresta a lasciare le redini delle sua holding finanziaria Berkshire Hathaway
. E mentre si appresta a godersi il meritato riposo, lasciando la guida della sua società al suo braccio destro Greg Abel, l'oracolo di Omaha mostra di non fidarsi dell'attuale fase di mercato e continua ad accumulare liquidità a livelli record
.
Nel terzo trimestre, Berkshire ha spinto la liquidità
in portafoglio su un nuovo record di 381,7 miliardi di dollari
, superando il precedente record di 347,7 miliardi raggiunto nel primo trimestre di quest'anno, in aumento rispetto ai 277 miliardi di dollari del par periodo dell'anno precedente ed ai 334 miliardi di fine 2024. Un segnale di estrema prudenza per gli investitori che lo seguono, mentre si continua a parlare della possibilità di una "bolla finanziaria" del mercato tech. Anche il portafoglio azionario
dell'azienda, tuttavia, è cresciuto, attestandosi a 283 miliardi di dollari
.
Berkshire ha chiuso il terzo trimestre con un utile in crescita del 34% a 13,49 miliardi
di dollari, superando le stime degli analisti, grazie alla solida raccolta assicurativa ed ai guadagni su cambi. I ricavi da sottoscrizione assicurativa
sono saliti a 2,37 miliardi di dollari
, risultando quadruplicati rispetto ai 750 milioni di dollari dell'anno precedente