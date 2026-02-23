Milano 13:08
MONY Group: utile netto sale a 80,7 milioni sterline, ricavi +2%

(Teleborsa) - MONY Group viaggia in rialzo alla Borsa di Londra (+91,53%) dopo aver annunciato risultati d'esercizio in crescita nel 2025. L'anno si è chiuso con un fatturato in aumento del 2% a 446,3 milioni di sterline nel 2025 ed un EBITDA rettificato in crescita del 2% su un livello record di 145,1 milioni di sterline.

L'utile al netto delle imposte è aumentato a 80,7 milioni di sterline dagli 80,2 milioni di sterline dell'anno precedente. L'EPS adjusted è aumentato del 5% a 17,9 pence, mentre l'EPS reported è aumentato del 2% a 15,3 pence.

Il flusso di cassa operativo è diminuito del 7% a 107,7 milioni di sterline e la liquidità netta è scesa a 4,1 milioni di sterline dagli 8,4 milioni di sterline del 2024.

"Il 2025 è stato un altro anno di grandi progressi per il Gruppo e siamo lieti di aver aiutato le famiglie a risparmiare circa 2,8 miliardi di sterline. Abbiamo registrato ricavi e un EBITDA rettificato record, dimostrando la resilienza della nostra strategia", ha affermato il CEO Peter Duffy.
