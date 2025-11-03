LKQ scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Pressione su LKQ
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,43%.
La tendenza ad una settimana di LKQ
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, LKQ
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 31,47 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 30,03. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 32,91.
