Milano 3-nov
43.223 +0,11%
Nasdaq 3-nov
25.973 +0,44%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 3-nov
9.701 -0,16%
Francoforte 3-nov
24.132 +0,73%

LKQ scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione su LKQ, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,43%.

La tendenza ad una settimana di LKQ è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, LKQ è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 31,47 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 30,03. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 32,91.

