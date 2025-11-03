Milano 16:08
43.204 +0,07%
Nasdaq 16:08
25.976 +0,46%
Dow Jones 16:08
47.377 -0,39%
Londra 16:08
9.706 -0,12%
Francoforte 16:07
24.133 +0,73%

Londra: balza in avanti Standard Chartered

Migliori e peggiori, In breve
Londra: balza in avanti Standard Chartered
Seduta vivace oggi per il gruppo bancario con sede a Londra, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,24%.
Condividi
```