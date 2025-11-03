Milano 16:08
Londra: giornata depressa per Unite Group

Pressione sulla società attiva nella gestione e nel funzionamento di alloggi per studenti nel Regno Unito, che tratta con una perdita del 2,03%.
