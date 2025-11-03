Milano 16:09
43.203 +0,06%
Nasdaq 16:09
25.997 +0,54%
Dow Jones 16:09
47.398 -0,35%
Londra 16:09
9.705 -0,13%
Francoforte 16:09
24.146 +0,78%

Madrid: balza in avanti MAPFRE

Apprezzabile rialzo per la società spagnola che opera nel mercato assicurativo, in guadagno del 2,30% sui valori precedenti.
