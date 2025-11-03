Milano
16:09
43.203
+0,06%
Nasdaq
16:09
25.997
+0,54%
Dow Jones
16:09
47.398
-0,35%
Londra
16:09
9.705
-0,13%
Francoforte
16:09
24.146
+0,78%
Lunedì 3 Novembre 2025, ore 16.25
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: balza in avanti MAPFRE
Madrid: balza in avanti MAPFRE
Migliori e peggiori
,
In breve
03 novembre 2025 - 09.50
Apprezzabile rialzo per la
società spagnola che opera nel mercato assicurativo
, in guadagno del 2,30% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Madrid: balza in avanti MAPFRE
Madrid: balza in avanti MAPFRE
Madrid: performance negativa per MAPFRE
Madrid: scambi al rialzo per MAPFRE
Titoli e Indici
Mapfre
+3,13%
Altre notizie
Madrid: balza in avanti Redeia
Madrid: balza in avanti Fluidra
Madrid: balza in avanti Solaria
Madrid: nuovo spunto rialzista per Banco de Sabadel
Madrid: balza in avanti Laboratorios Farmaceuticos Rovi
Madrid: risultato positivo per Solaria
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto