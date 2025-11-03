MEF, il 5 novembre asta di riacquisto di titoli in Banca d'Italia per 5 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha comunicato che il2025 effettuerà,, un', tramite asta competitiva, riservata agli operatori Specialisti in titoli di Stato, per un importo massimo di 5.000 milioni di euro. Tale operazione utilizzerà le eccedenze di cassa disponibili sul "Conto disponibilità" detenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia.saranno: BTP ISIN IT0005584302, scadenza 28/01/2026 e cedola 3,20%; BTP ISIN IT0004644735, 01/03/2026 e cedola 4,50%; CCTeu ISIN IT0005428617, 15/04/2026; BTP ISIN IT0005538597, 15/04/2026 e cedola 3,80%; BTP ISIN IT0005370306, 15/07/2026 e cedola 2,10%; BTP ISIN IT0005556011, 15/09/2026 e cedola 3,85%.Il giorno stabilito per l'asta, entro le ore 11, gli operatori Specialisti potranno presentare fino ad un massimo di cinque offerte di cessione per ogni titolo, da inoltrare alla Banca d'Italia secondo le modalità tecniche stabilite nella Convenzione stipulata dalla Banca d'Italia medesima con gli operatori ammessi a partecipare all'operazione. Il MEF si riserva la facoltà di non accogliere offerte di cessione presentate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato. Ildell'operazione è fissato per il2025.