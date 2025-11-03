New York: amplia il rialzo Incyte

(Teleborsa) - Ottima performance per la società biofarmaceutica americana
, che scambia in rialzo del 6,71%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Incyte
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,28%, rispetto a +0,97% dell'indice del basket statunitense
).
Lo status tecnico di Incyte
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 102,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 94,02. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 111,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)