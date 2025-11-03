Milano 3-nov
New York: amplia il rialzo Incyte

(Teleborsa) - Ottima performance per la società biofarmaceutica americana, che scambia in rialzo del 6,71%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Incyte mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,28%, rispetto a +0,97% dell'indice del basket statunitense).


Lo status tecnico di Incyte è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 102,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 94,02. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 111,2.

