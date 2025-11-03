New York: brillante l'andamento di Wynn Resorts

società che gestisce una importante catena di Casino

Wynn Resorts

S&P-500

compagnia con sede a Las Vegas

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la, che tratta in utile del 3,49% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico dellasegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 121 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 124,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 118,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)