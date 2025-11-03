Milano 3-nov
New York: brillante l'andamento di Wynn Resorts

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che gestisce una importante catena di Casino, che tratta in utile del 3,49% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Wynn Resorts è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico della compagnia con sede a Las Vegas segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 121 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 124,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 118,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
