New York: brillante l'andamento di Wynn Resorts

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che gestisce una importante catena di Casino
, che tratta in utile del 3,49% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Wynn Resorts
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico della compagnia con sede a Las Vegas
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 121 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 124,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 118,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)