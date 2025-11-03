Milano 3-nov
43.223 +0,11%
Nasdaq 3-nov
25.973 +0,44%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 3-nov
9.701 -0,16%
Francoforte 3-nov
24.132 +0,73%

New York: in perdita FMC Corporation

Migliori e peggiori
New York: in perdita FMC Corporation
(Teleborsa) - Si muove in perdita la società statunitense di scienze agrarie, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,75% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di FMC Corporation rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 14,22 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 14,85. Il peggioramento di FMC Corporation è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 14.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```