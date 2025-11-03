OCSE: 152mila emigrati italiani nel 2023, 32% in Spagna

(Teleborsa) - L'emigrazione dei cittadini italiani verso i Paesi dell'Ocse è rimasta stabile nel 2023,
per raggiungere quota152.000 persone": è quanto si legge nella scheda consacrata all'Italia delle Prospettive migratorie internazionali dell'Ocse 2025 pubblicate oggi.''Circa il 32%
- si precisa nel rapporto - è emigrato verso la Spagna, 15% verso la Germania e 13% verso la Svizzera".
Dalla pubblicazione emerge anche che nel 2024, l'Italia ha accolto 169.000 nuovi migranti di lungo temine o permanenti (incluso i cambiamenti di statuto e la libera circolazione), ossia il 16 % in meno rispetto al 2023".
''Questo dato - precisa l'Ocse - include 23% di immigrati ammessi nel quadro della libera circolazione (Ue,ndr.), 10% di immigrati professionali, 61% per motivi famigliari e 5% umanitari". Sempre nel 2024, nel nostro Paese, sono stati attribuiti "20.000 permessi di soggiorno agli studenti in mobilità internazionale dell'insegnamento superiore e 17 300 a lavoratori migranti temporanei e stagionali (ad eccezione delle migrazioni intra-Ue)".(Foto: © Tomas Griger | Dreamstime)