Milano 11:52
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Prezzi produzione Spagna (YoY) in febbraio

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Prezzi produzione Spagna (YoY) in febbraio
Spagna, Prezzi produzione in febbraio su base annuale (YoY) -7%, in calo rispetto al precedente -2,9%.

(Foto: jorono / Pixabay)
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