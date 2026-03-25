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Prezzi produzione Spagna (YoY) in febbraio
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25 marzo 2026 - 09.10
Spagna,
Prezzi produzione in febbraio su base annuale (YoY) -7%
, in calo rispetto al precedente -2,9%.
(Foto: jorono / Pixabay)
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