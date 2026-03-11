OPEC, stime invariate. L'Arabia Saudita ha aumentato la produzione prima della guerra

(Teleborsa) - L'Organizzazione dei Paesi Esportatori del Petrolio (OPEC
) prevede che la crescita della domanda globale di petrolio per il 2026 si attesta su un "solido" 1,4 mb/g su base annua
, invariato rispetto alla valutazione del mese precedente. È quanto emerge dall'odierno Monthly Oil Market Report (MOMR), il documento mensile che analizza i trend di mercato.
Nell'OCSE, si prevede una crescita della domanda di circa 0,15 mb/g su base annua, trainata principalmente dal fabbisogno delle Americhe e sostenuta da una ripresa dell'Europa OCSE. Nei paesi non OCSE, si prevede una crescita della domanda di circa 1,2 mb/g, anch'essa invariata rispetto alla valutazione del mese precedente. Si prevede che la domanda di petrolio nei paesi non OCSE sarà trainata principalmente dal fabbisogno dell'Altra Asia, sostenuta da India e Cina
. Si prevede che la crescita della domanda di petrolio nel 2026 sarà trainata dai carburanti per i trasporti, nonché dalle solide attività industriali, edilizie e agricole nei paesi non OCSE.
Inoltre, l'OPEC prevede che la crescita della domanda globale di petrolio nel 2027 aumenterà di un "solido" 1,3 mb/g su base annua
, invariato rispetto alla valutazione del mese precedente. Si prevede che l'OCSE crescerà di 0,1 mb/g su base annua, con le Americhe OCSE che dovrebbero trainare la crescita della domanda di petrolio nella regione. Nei paesi non-OCSE, si prevede che la domanda di petrolio crescerà di circa 1,2 milioni di barili al giorno, trainata dagli altri paesi asiatici, seguiti da India e Cina.Invariate
anche le previsioni di crescita economica globale
: +3,1% per il 2026 e +3,2% per il 2027. Le previsioni rimangono lo stesso anche per le differenti aree geografiche: Stati Uniti al 2,2% per il 2026 e al 2% per il 2027, Eurozona all'1,2% sia per il 2026 che per il 2027, Giappone allo 0,9% sia per il 2026 che per il 2027, Cina al 4,5% sia per il 2026 che per il 2027, India al 6,6% per il 2026 e al 6,5% per il 2027, Brasile al 2,0% per 2026 e del 2,2% per il 2027, Russia all'1,3% per il 2026 e all'1,5% per il 2027.
Un dato interessante che esce dal report è che l'Arabia Saudita
ha detto all'OPEC che la fornitura al mercato a febbraio è stata di 10.111 tb/g e la produzione è stata di 10.882 tb/g (in aumento dell'8% rispetto al mese precedente). I dati del report raccolti da società esterne contenuti, note come fonti secondarie, hanno invece mostrato che la produzione saudita è rimasta pressoché stabile a febbraio, attestandosi a 10,11 milioni di barili al giorno.