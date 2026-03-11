OPEC, stime invariate. L'Arabia Saudita ha aumentato la produzione prima della guerra

(Teleborsa) - L'Organizzazione dei Paesi Esportatori del Petrolio () prevede che la, invariato rispetto alla valutazione del mese precedente. È quanto emerge dall'odierno Monthly Oil Market Report (MOMR), il documento mensile che analizza i trend di mercato.Nell'OCSE, si prevede una crescita della domanda di circa 0,15 mb/g su base annua, trainata principalmente dal fabbisogno delle Americhe e sostenuta da una ripresa dell'Europa OCSE. Nei paesi non OCSE, si prevede una crescita della domanda di circa 1,2 mb/g, anch'essa invariata rispetto alla valutazione del mese precedente. Si prevede che la domanda di petrolio nei paesi non OCSE sarà trainata principalmente dal fabbisogno dell'Altra Asia, sostenuta da. Si prevede che la crescita della domanda di petrolio nel 2026 sarà trainata dai carburanti per i trasporti, nonché dalle solide attività industriali, edilizie e agricole nei paesi non OCSE.Inoltre, l'OPEC prevede che la crescita della, invariato rispetto alla valutazione del mese precedente. Si prevede che l'OCSE crescerà di 0,1 mb/g su base annua, con le Americhe OCSE che dovrebbero trainare la crescita della domanda di petrolio nella regione. Nei paesi non-OCSE, si prevede che la domanda di petrolio crescerà di circa 1,2 milioni di barili al giorno, trainata dagli altri paesi asiatici, seguiti da India e Cina.anche le: +3,1% per il 2026 e +3,2% per il 2027. Le previsioni rimangono lo stesso anche per le differenti aree geografiche: Stati Uniti al 2,2% per il 2026 e al 2% per il 2027, Eurozona all'1,2% sia per il 2026 che per il 2027, Giappone allo 0,9% sia per il 2026 che per il 2027, Cina al 4,5% sia per il 2026 che per il 2027, India al 6,6% per il 2026 e al 6,5% per il 2027, Brasile al 2,0% per 2026 e del 2,2% per il 2027, Russia all'1,3% per il 2026 e all'1,5% per il 2027.Un dato interessante che esce dal report è che l'ha detto all'OPEC che la fornitura al mercato a febbraio è stata di 10.111 tb/g e la produzione è stata di 10.882 tb/g (in aumento dell'8% rispetto al mese precedente). I dati del report raccolti da società esterne contenuti, note come fonti secondarie, hanno invece mostrato che la produzione saudita è rimasta pressoché stabile a febbraio, attestandosi a 10,11 milioni di barili al giorno.