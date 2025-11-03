Parigi: in calo Capgemini

(Teleborsa) - Rosso per la società attiva nella fornitura di servizi IT
, che sta segnando un calo del 2,06%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Capgemini
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Capgemini
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Capgemini
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 133 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 129,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 136,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)