Parigi: in calo Capgemini

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,06%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 133 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 129,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 136,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)