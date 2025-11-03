Milano 16:11
Parigi: in calo Capgemini

(Teleborsa) - Rosso per la società attiva nella fornitura di servizi IT, che sta segnando un calo del 2,06%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Capgemini evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Capgemini rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Capgemini rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 133 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 129,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 136,5.

