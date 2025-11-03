Perde Tapestry sul mercato di New York

Mil gruppo di accessori di lusso e marchi di lifestyle

(Teleborsa) - Retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,95%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 103,1 USD con area di resistenza individuata a quota 109. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 100,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)