Petrolio, l'Opec+ annuncia un altro aumento di 137mila barili

Gli otto Paesi partecipanti

La decisione dell'Opec+

Confermata una strategia flessibile

(Teleborsa) -inesorabile con i suoi, che puntano a riassorbire i precedenti tagli produttivi di 1,65 milioni di barili decisi a marzo 2023 (arrivati fino a 2,2 milioni di barili a novembre 2023). Quest'ultimo aumento di, il terzo consecutivo, ècon le variazioni decise nei mesi scorsi e con le attese degli analisti e conferma ladeciso da otto membri del cartello, inclusa la Russia.Il petrolio questa mattina è in frazionale rialzo, con ilche segna un incremento dello 0,69% a, mentre ilsegna un progresso dello 0,71% a, gli otto Paesi che avevano concordato tagli volontari alla produzione ad aprile e novembre 2025, si sono riuniti in videoconferenza domenica, 2 novembre 2025, per esaminare le condizioni e le prospettive del mercato globale.Alla luce delle prospettive economiche globale stabili e degli attuali solidi fondamentali del mercato, di riflesso delle basse scorte di petrolio, gli otto paesi partecipanti hanno deciso di attuare unal giorno, in linea con le attese, rispetto agli 1,65 milioni di barili al giorno di aggiustamenti volontari annunciati ad aprile 2023. Tale aggiustamento sarà attuatoGli otto paesi, chedi nuovo il prossimo, hanno già deciso diproduttivi previsti per i mesi di, tenendo conto della stagionalità del mercato petrolifero.Gli otto Paesi partecipanti ai tagli volontari hanno ribadito che potranno restituire al mercato 1,65 milioni di barili al giorno, in parte o per intero,. I paesi continueranno a monitorare e valutare attentamente le condizioni di mercato e, nel loro continuo impegno a sostenere la stabilità del mercato, ribadiscono l'importanza di adottare une di mantenere la, che gli consente di sospendere o annullare ulteriori aggiustamenti volontari della produzione.Gli otto paesi OPEC+ hanno confermato la loro intenzione di compensare completamente qualsiasi volume prodotto in eccesso da gennaio 2024 e, a tale scopo, continueranno adper esaminare le condizioni di mercato e la conformità delle loro decisioni.