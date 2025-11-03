Petrolio, l'Opec+ annuncia un altro aumento di 137mila barili

(Teleborsa) - L'Opec+ avanza
inesorabile con i suoi aumenti produttivi
, che puntano a riassorbire i precedenti tagli produttivi di 1,65 milioni di barili decisi a marzo 2023 (arrivati fino a 2,2 milioni di barili a novembre 2023). Quest'ultimo aumento di 137 mila barili
, il terzo consecutivo, è in linea
con le variazioni decise nei mesi scorsi e con le attese degli analisti e conferma la strategia di cauto e progressivo aggiustamento produttivo
deciso da otto membri del cartello, inclusa la Russia.
Il petrolio questa mattina è in frazionale rialzo, con il Brent
che segna un incremento dello 0,69% a 65,22 dollari al barile
, mentre il WTI
segna un progresso dello 0,71% a 61,40 dollari al barile
.
Gli otto Paesi partecipanti Arabia Saudia, Russia, Iraq, Emirati Arabi, Kuwait, Kazakhstan, Algeria e Oman
, gli otto Paesi che avevano concordato tagli volontari alla produzione ad aprile e novembre 2025, si sono riuniti in videoconferenza domenica, 2 novembre 2025, per esaminare le condizioni e le prospettive del mercato globale.
La decisione dell'Opec+
Alla luce delle prospettive economiche globale stabili e degli attuali solidi fondamentali del mercato, di riflesso delle basse scorte di petrolio, gli otto paesi partecipanti hanno deciso di attuare un aggiustamento della produzione di 137.000 barili
al giorno, in linea con le attese, rispetto agli 1,65 milioni di barili al giorno di aggiustamenti volontari annunciati ad aprile 2023. Tale aggiustamento sarà attuato a partire dal 1° dicembre 2025.
Gli otto paesi, che si riuniranno
di nuovo il prossimo 30 novembre
, hanno già deciso di sospendere gli incrementi
produttivi previsti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2026
, tenendo conto della stagionalità del mercato petrolifero.
Confermata una strategia flessibile
Gli otto Paesi partecipanti ai tagli volontari hanno ribadito che potranno restituire al mercato 1,65 milioni di barili al giorno, in parte o per intero, in base all'evoluzione delle condizioni di mercato e in modo graduale
. I paesi continueranno a monitorare e valutare attentamente le condizioni di mercato e, nel loro continuo impegno a sostenere la stabilità del mercato, ribadiscono l'importanza di adottare un approccio cauto
e di mantenere la massima flessibilità
, che gli consente di sospendere o annullare ulteriori aggiustamenti volontari della produzione.
Gli otto paesi OPEC+ hanno confermato la loro intenzione di compensare completamente qualsiasi volume prodotto in eccesso da gennaio 2024 e, a tale scopo, continueranno ad incontrarsi mensilmente
per esaminare le condizioni di mercato e la conformità delle loro decisioni.