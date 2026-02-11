Milano 17:35
46.511 -0,62%
Nasdaq 19:11
25.131 +0,01%
Dow Jones 19:11
50.060 -0,25%
Londra 17:40
10.472 +1,14%
Francoforte 17:35
24.856 -0,53%

Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 6 febbraio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 6 febbraio
USA, Scorte petrolio nella settimana del 6 febbraio su base settimanale (WoW) 8,53 Mln barili, in aumento rispetto al precedente -3,46 Mln barili (la previsione era -200K barili).
Condividi
```