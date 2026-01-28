USA, scorte petrolio settimanali in calo di 2,3 milioni di barili

(Teleborsa) - Sono scese più delle attese lenell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di petrolio, negli ultimi sette giorni al 23 gennaio 2026, sono calate di circa 2,3 milioni di barili a 423,8 MBG, contro attese per un calo di 0,2 milioni.Gli stock dihanno registrato un aumento di 0,3 MBG (vs attese per -0,6), arrivando a 132,9 MBG, mentre le scorte dihanno registrato una crescita di 0,2 milioni di barili (vs attese per +1,3) a quota 257,2 MBG.Ledi petrolio sono aumentate di 0,5 milioni a 415 MBG.