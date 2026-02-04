Milano 16:51
46.841 +0,91%
Nasdaq 16:51
25.054 -1,12%
Dow Jones 16:51
49.593 +0,72%
Londra 16:51
10.446 +1,27%
Francoforte 16:51
24.664 -0,47%

USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 30 gennaio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 30 gennaio
USA, Scorte petrolio nella settimana del 30 gennaio su base settimanale (WoW) -3,46 Mln barili, in calo rispetto al precedente -2,3 Mln barili (la previsione era -2 Mln barili).
Condividi
```