Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 23 gennaio

USA, Scorte petrolio nella settimana del 23 gennaio su base settimanale (WoW) -2,3 Mln barili, in calo rispetto al precedente 3,6 Mln barili (la previsione era -200K barili).
