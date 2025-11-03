Milano
16:12
43.230
+0,13%
Nasdaq
16:12
26.005
+0,57%
Dow Jones
16:12
47.394
-0,36%
Londra
16:12
9.706
-0,12%
Francoforte
16:12
24.156
+0,82%
Lunedì 3 Novembre 2025, ore 16.29
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: Avio in forte discesa
Piazza Affari: Avio in forte discesa
Migliori e peggiori
,
In breve
,
Spazio
03 novembre 2025 - 09.35
Ribasso per l'
azienda aerospaziale italiana
, che tratta in perdita del 14,65% sui valori precedenti.
Condividi
Argomenti trattati
Avio
(39)
Titoli e Indici
Avio
-17,18%
