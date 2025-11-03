Saipem, Jefferies: conferma rating e TP, recupero margini proseguirà dopo picco 3Q25

(Teleborsa) - Jefferies
ha confermato il giudizio Buy
sul titolo Saipem
e mantenuto il target price di 3,30 euro
, che incorpora un upside potenziale del 46%
rispetto al prezzo di riferimento dello studio, pari a 2,26 euro.
La conferma è giunta a valle della diffusione dei risultati dei primi nove mesi del 2025
. "Il miglioramento dell'EBITDA margin di Gruppo si scontra con una riduzione dei ricavi nel Drilling Offshore, mentre l'aumento di DD&A (più navi in ??leasing) ha un impatto a due cifre sull'utile per azione (EPS). Nel complesso, tuttavia, la tesi di investimento di ripresa di Saipem rimane invariata
, a nostro avviso, anche se "le decisioni finali di investimento posticipate" significano che una flotta "completamente prenotata per il 2027" non è ancora stata raggiunta (era un'aspettativa del primo semestre 2025 nei risultati del terzo trimestre 2024)", commentano gli analisti.
Il recupero dei margini proseguirà
dopo un altro recente picco nei risultati del terzo trimestre del 2025, con un EBITDA dell'11,6% (il più alto dal 2019), guidato da ABS (E&C offshore), mentre il margine di Energy Carriers (E&C onshore) "continuerà a seguire il trend positivo".
La banca di affari considera le previsioni del management per il quarto trimestre e aumenta gli ammortamenti
per tenere conto delle navi aggiuntive nella flotta. Inoltre, aumenta i dividendi 2026 a 300 milioni di euro
, ora più in linea con il 2025 (rendimento del 6%).
Per quanto riguarda il quarto trimestre 2025, Jefferies per gli Asset-Based Services
segnala una crescita dei ricavi a una cifra medio-alta e un miglioramento marginale dell'EBITDA margin. Per il Drilling Offshore
gli analisti prevedono una crescita a una cifra media sia dei ricavi che dell'EBITDA. Per l'Energy Carriers
si attendono un
aumento a due cifre dei ricavi e margini in leggero miglioramento trimestrale, in scia al trend positivo registrato quest'anno nell'onshore.
Guardando in generale al mercato sottomarino, Jefferies aggiunge che Ian McIntosh, MD di Strategic Offshore Research, continua a vedere un mercato sottomarino "piuttosto teso"
, con una forte domanda pluriennale a fronte del "controllo dell'offerta" di un numero limitato di operatori e ancora nessuna nuova capacità di costruzione in arrivo sul mercato nel segmento chiave, quello delle acque profonde.
Infine, in merito al progetto di fusione transfrontaliera di Subsea 7 in Saipem
, Jefferies segnala che "cambierà radicalmente il mercato". Quando si prendono due grandi attori e li si mettono insieme, si riduce la concorrenza. Aumentano i prezzi, aumentano i margini. È un vero e proprio consolidamento. Creerà anche un enorme effetto a cascata sugli altri livelli del mercato". Mcintosh ritiene che la fusione porterà ad altri accordi in altri segmenti del mercato e che le autorità antitrust probabilmente imporranno alcune misure correttive all'accordo.