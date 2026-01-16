Saipem, si dimette il consigliere indipendente Roberto Diacetti

Saipem

(Teleborsa) -rende noto che, in data odierna, il Consigliere di Amministrazione Roberto Diacetti ha rassegnato le proprie dimissioni per dare seguito a nuovi progetti professionali.Le dimissioni, spiega una nota, saranno efficaci al termine della trattazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2026 della proposta di approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.Diacetti, Consigliere non esecutivo e indipendente, riveste le cariche di Presidente del Comitato Parti Correlate e di membro del Comitato Sostenibilità Scenari e Governance di Saipem.La Società precisa che, per quanto a propria conoscenza, alla data odierna, Diacetti non detiene alcuna partecipazione nel capitale sociale di Saipem.