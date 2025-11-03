USA, PMI manifatturiero ottobre rivisto al rialzo a 52,5 punti

(Teleborsa) - Migliora più delle attese l'attività manifatturiera degli2025. Lo conferma l'indice dei direttori acquisto delle aziende elaborato da S&P Global. Nel periodo, l'indicesi è portato a 52,5 punti, superiore ai 52,5 punti della stima preliminare, contro i 52 punti di settembre.L'indice resta comunqueche fa da spartiacque tra espansione (sopra 50 punti) e contrazione (sotto 50 punti) dell'attività."I produttori statunitensi hanno registrato unin risposta a un incoraggiante e robusto aumento dei nuovi ordini - ha detto Chris Williamson, Chief Business Economist presso S&P Global Market Intelligence - Tuttavia, sollevando il cofano, il quadro non è così roseo. Ciò che preoccupa di più è l'aumento senza precedenti delle scorte invendute registrato a ottobre, ampiamente correlato a vendite ai clienti inferiori alle aspettative, soprattutto nei mercati di esportazione, che potrebbero innescare una riduzione della produzione nei prossimi mesi, a meno che la domanda non si riprenda"."Anche le aziende sono diventate meno ottimiste per l'anno a venire, con il sentiment tornato vicino ai livelli cupi osservati in occasione degli annunci sui dazi di aprile - ha aggiunto - Lenel frenare il morale delle imprese, con le politiche tariffarie sempre più attribuite sia alle crescenti perdite nelle esportazioni che alle interruzioni della catena di approvvigionamento delle importazioni"."Queste preoccupazioni per le esportazioni e le importazioni sono esacerbate da, tra cui lo shutdown federale, che si manifestano soprattutto nei settori incentrati sui consumi - ha proseguito - La fiducia delle imprese tra i produttori di beni di consumo è ora al livello più basso degli ultimi due anni, poiché le aziende sono sempre più preoccupate per la spesa delle famiglie negli Stati Uniti e per il calo delle vendite ai consumatori nei mercati di esportazione".