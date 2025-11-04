Milano 3-nov
43.223 0,00%
Nasdaq 3-nov
25.973 +0,44%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 3-nov
9.701 0,00%
Francoforte 3-nov
24.132 0,00%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 3/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre

Controllato progresso per il cross USD contro "Loonie", che chiude in salita dello 0,31%.

Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,4081, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,4008. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,4154.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
