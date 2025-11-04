Milano 17:35
Banca CF+ emette bond Additional Tier 1 per 40 milioni di euro

(Teleborsa) - Banca CF+ ha concluso il collocamento di una emissione di titoli obbligazionari Additional Tier 1, destinati a investitori qualificati, per un ammontare di 40 milioni di euro con durata perpetua e richiamabile alla scadenza dei 5 anni dalla data di emissione e successivamente ad ogni data di pagamento della cedola.

La transazione contribuisce al rafforzamento e all'ottimizzazione della struttura del capitale della banca e ha visto la partecipazione di investitori istituzionali con ordini che hanno raggiunto un Bid to Cover di 1,40, si legge in una nota. Hanno partecipato all'operazione Hedge Funds (50%) e Asset Managers (50%), con una distribuzione geografica prevalente di investitori esteri (98,50%).

I titoli sono emessi alla pari con cedola fissa del 12% annuo fino all'11 novembre 2030, pagabile semestralmente. Qualora l'emittente decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato, la cedola verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap in Euro a 5 anni al momento della data di ricalcolo, aumentato di uno spread pari a 1.000,8 basis points e resterà fissa per i successivi 5 anni (fino alla successiva data di ricalcolo). Il pagamento della cedola è totalmente discrezionale e soggetto a talune limitazioni. I titoli prevedono inoltre la riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il coefficiente CET1 del Gruppo scendesse al di sotto del 5,125%.

I titoli sono quotati sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Dublin Global Exchange Market. Goldman Sachs ha agito come
arranger e sole bookrunner dell'operazione.
