Banca CF+ emette bond Additional Tier 1 per 40 milioni di euro

(Teleborsa) - Banca CF+
ha concluso il collocamento di una emissione di titoli obbligazionari Additional Tier 1
, destinati a investitori qualificati, per un ammontare di 40 milioni di euro
con durata perpetua e richiamabile alla scadenza dei 5 anni dalla data di emissione e successivamente ad ogni data di pagamento della cedola.
La transazione contribuisce al rafforzamento e all'ottimizzazione della struttura del capitale della banca e ha visto la partecipazione di investitori istituzionali con ordini che hanno raggiunto un Bid to Cover di 1,40, si legge in una nota. Hanno partecipato all'operazione Hedge Funds (50%) e Asset Managers (50%), con una distribuzione geografica prevalente di investitori esteri
(98,50%).
I titoli sono emessi alla pari con cedola fissa del 12% annuo
fino all'11 novembre 2030, pagabile semestralmente. Qualora l'emittente decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato, la cedola verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap in Euro a 5 anni al momento della data di ricalcolo, aumentato di uno spread pari a 1.000,8 basis points e resterà fissa per i successivi 5 anni (fino alla successiva data di ricalcolo). Il pagamento della cedola è totalmente discrezionale e soggetto a talune limitazioni. I titoli prevedono inoltre la riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il coefficiente CET1 del Gruppo scendesse al di sotto del 5,125%.
I titoli sono quotati sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Dublin Global Exchange Market
. Goldman Sachs
ha agito come
arranger e sole bookrunner dell'operazione.