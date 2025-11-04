Banca CF+ emette bond Additional Tier 1 per 40 milioni di euro

Goldman Sachs

(Teleborsa) -ha concluso il collocamento di una, destinati a investitori qualificati, per un ammontare dicon durata perpetua e richiamabile alla scadenza dei 5 anni dalla data di emissione e successivamente ad ogni data di pagamento della cedola.La transazione contribuisce al rafforzamento e all'ottimizzazione della struttura del capitale della banca e ha visto la partecipazione di investitori istituzionali con ordini che hanno raggiunto un Bid to Cover di 1,40, si legge in una nota. Hanno partecipato all'operazione Hedge Funds (50%) e Asset Managers (50%), con una distribuzione geografica prevalente di(98,50%).I titoli sono emessi alla pari confino all'11 novembre 2030, pagabile semestralmente. Qualora l'emittente decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato, la cedola verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap in Euro a 5 anni al momento della data di ricalcolo, aumentato di uno spread pari a 1.000,8 basis points e resterà fissa per i successivi 5 anni (fino alla successiva data di ricalcolo). Il pagamento della cedola è totalmente discrezionale e soggetto a talune limitazioni. I titoli prevedono inoltre la riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il coefficiente CET1 del Gruppo scendesse al di sotto del 5,125%.I titoli sono quotati sul sistema multilaterale di negoziazioneha agito comearranger e sole bookrunner dell'operazione.