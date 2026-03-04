WIIT, contratto quinquennale per 2,8 milioni di euro da cliente industriale

WIIT

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, ha annunciato laper la gestione evoluta dei sistemi informativi di un importante Gruppo internazionale operante nel settore industriale avanzato.L'intero stack applicativo del Cliente, comprendente sistemi ERP SAP e altri applicativi core aziendali, quali piattaforme PLM e applicazioni dedicate alla R&D, sarà ospitato e, una delle tre Premium Zone di WIIT basata su datacenter Tier IV e progettata secondo criteri di security-by-design, massima resilienza e alta disponibilità."Siamo orgogliosi di accompagnare un gruppo internazionale di primo piano nel percorso di evoluzione digitale dei propri sistemi critici - ha commentato il- Questa nuova collaborazione rafforza il ruolo di WIIT quale partner di riferimento nel mercato europeo del Cloud Computing per la gestione di ambienti critici e conferma il valore del nostro modello Secure Cloud basato su infrastrutture Tier IV, capace di integrare servizi cloud e cybersecurity in un'unica piattaforma affidabile, resiliente e progettata per sostenere la crescita delle aziende nei mercati globali".