Commissione raccoglie 9 miliardi in emissione EU-Bond. Domanda 13 volte l'offerta

Barclays

Morgan Stanley

Société Générale

UBS

(Teleborsa) - La, che emette EU-Bond per conto dell'UE, ha raccoltonella suaper il 2026.L'operazione a singola tranche ha riguardato un bond con scadenza il 12 dicembre 2036. Il bond decennale è stato prezzato al 99,342% con un re-offer yield del 3,325%. Lericevute hannodi euro, pari a un tasso di sottoscrizione in eccesso di circa 13 volte.L'operazione ha segnato la prima operazione sindacata UE che ha. "Questo approccio ha ridotto i rischi di prezzo in un mercato volatile per gli investitori partecipanti e riflette una naturale evoluzione nell'approccio di finanziamento dell'UE, dove la curva dei bond UE è ora sufficientemente liquida da consentire tale determinazione del prezzo quando ritenuto opportuno", si legge in una nota.I proventi dell'operazione saranno utilizzati per finanziare i programmi politici dell'UE, in particolare nel contesto di NextGenerationEU e del sostegno all'Ucraina. La Commissione ha ora raccolta 45,4 miliardi di euro del suodi finanziamento di 90 miliardi di euro per la prima metà del 2026.di questa operazione sono stati, DZ,